Game Gear Micro : une micro-console portable pour les 60 ans de SEGA, prix, date de sortie et vidéo

Créée en 1960, la société SEGA va fêter ses 60 ans cette année, en 2020. Une date anniversaire que l'ex-constructeur japonais, désormais devenu un grand éditeur, va marquer d'une pierre blanche avec plusieurs annonces. La première n'est autre que la commercialisation très prochaine d'une nouvelle console mini, ou plutôt micro, puisqu'il s'agit d'une Game Gear Micro qui tient dans le creux de la paume d'une main. Si SEGA a promis des informations croustillantes en début d'après-midi, on sait en revanche que la machine sera proposée en 4 coloris différents (noir, bleu, jaune et rouge), chacun disposant de 4 jeux pré-installés bien distincts, afin de pousser le vice de la collection le plus loin possible.En effet, la Game Gear Micro coloris Black disposera des Sonic The Hedgehog, Puyo Puyo 2, OutRun et Royal Stone. La version Blue proposera Sonic & Tails, GunStar Heroes, Sylvan Tale et Baku Baku Animal. Ceux qui choisiront la Game Gear Micro Jaune pourront se délecter de Shining Force Gaiden, Shining Force Gaiden 2, Shining Force Gaiden Final Conflict et Nazo Puyo : Arle no Roux. Enfin le coloris rouge de la micro console portable sera équipée des jeux Megami Tensei Last Bible, Megami Tensei Last Bible Special, The GG Shinobi et Columns.Conscient que jouer sur une machine aussi rikiki, SEGA a également prévu de commercialiser une sorte d'écran-loupe (le Big Window Micro) pour permettre de ne pas trop s'abimer les yeux. La Game Gear Micro et ses 4 coloris seront mis à la vente au Japon le 6 octobre prochain pour un prix de 4 980 Yens, ce qui équivaut à environ 40€ avec le taux de change actuel. En attendant, voici des images et le premier trailer de cette machine qui risque de titiller la fibre nostalgique des trentenaires et plus.