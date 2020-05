Fortnite : plus d'un milliard de dollars de recettes sur mobiles, merci les microtransactions

Si l'on savait déjà que Fortnite était une cash machine pour Epic Games, les derniers chiffres remontés par Sensor Tower en remettent une couche. En effet, le cabinet d'analyse indique que la version mobile, disponible sur iOS et Android depuis maintenant deux ans, a permis au studio américain d'engranger un milliard de dollars de recettes grâce aux microtransactions. Bien évidemment, le COVID-19 et le confinement imposé par les différents gouvernements ne sont pas étrangers à cette performance, sans oublier l'arrivée récente du jeu sur le Google Play Store (937 000$ de recettes seulement, le reste revenant à l'AppStore).Et puis, il y a également le concert de Travis Scott qui fait que 44,3 millions de dollars ont été dépensés rien que sur le mois d'avril, soit 90% de plus par rapport au mois de mars, et 25,3% de plus d'une année à l'autre - le meilleur résultat depuis février 2019. On apprend que ce sont les joueurs américains qui ont le plus fait chauffer la carte bleue : à eux seuls, ils représentent 63% des microtransactions effectuées (632 millions de dollars), juste devant le Royaume-Uni (38,2 millions) et la Suisse (36,3 millions).Quant au nombre total de téléchargements, il s'élève à 129 millions, les Etats-Unis figurant encore en tête du classement avec 51 millions de téléchargements. Le Royaume-Uni arrive deuxième (8 millions), tandis que la France est en troisième position (5,7 millions). En toute logique, c'est sur l'AppStore que le plus de téléchargements ont été effectués (125 millions), l'application n'étant arrivée qu'au mois d'avril sur le Google Play Store (4,2 millions).