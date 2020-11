Club Fortnite : un abonnement payant, aussi cher que le Xbox Game Pass, arrive avec la Saison 5

Il y a quelques semaines encore, il s'agissait d'une rumeur, mais c'est désormais officiel, Epic Games va bel et bien lancer une offre d'abonnement à son jeu Fortnite (qui est de base un free-to-play) sous l'appellation Club Fortnite. En réalité, l'éditeur américain réfléchissait au système depuis un petit moment déjà, afin de trouver un moyen de fidéliser davantage son audience, et par la même occasion parvenir à monétiser encore plus sa poule aux oeufs d'or. Du coup, moyennant la somme de 11,99€ par mois, soit le prix d’un abonnement à Netflix ou au Xbox Game Pass, les joueurs pourront récupérer plusieurs bonus in-game :





- Le Passe de combat de la saison entière : en tant que membre du Club de Fortnite, vous aurez toujours accès au Passe de combat de la saison en cours !



- 1000 V-bucks chaque mois : les membres du Club de Fortnite reçoivent 1000 V-bucks par mois, à dépenser dans leurs contenus préférés de la boutique d'objets !





- Un nouveau pack du Club chaque mois : un bonus réservé aux abonnés contenant à chaque fois une tenue inédite qui va permettre de se distinguer dans le jeu





Pour les joueurs qui dépensent actuellement plus de 12€ par mois dans le jeu, l'opération peut se montrer intéressante, puisqu'il est vrai qu'il existe pas mal de profils de joueurs qui n'hésitent pas à mettre la main au porte-feuille pour s'offrir des tenues et autres ajouts cosmétiques pour briller sur le terrain de jeu. A noter que le Club Fortnite sera lancé en France à partir du 2 décembre prochain pour le lancement du chapitre 2 saison 5 avec le nouveau battle Pass et les nouveaux éléments cosmétiques Galaxia, monde fracturé et pioche lama-licorne.