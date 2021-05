Fortnite : Neymar Jr, le footballeur, débarque dans le jeu avec ses bonus

Jusqu'où Epic Games s'arrêtera-t-il avec Fortnite ? Très franchement, on se pose la question. Surtout quand on voit débarquer le footballeur Neymar Jr dans le jeu et ce dès le 27 avril prochain. En vous mesurant quêtes du Passe de Combat, il est possible de débloquer la skin Neymar Jr et tous les objets qui l'accompagne. D'ailleurs, l'éditeur nous fait savoir que parmi les skins du personnage, il y a des formes primitives qui seront aussi disponibles. Histoire d'aller jusqu'au bout de la démareche publicitaire, un concours lancé dans le mode Créatif, permettra de participer à la Coupe Neymar Jr pour tenter de gagner une chaussure de football personnalisée par l'équipe de Neymar Jr chez PUMA ! En attendant de connaître le vainqueur, on vous propose de regarder le trailer.