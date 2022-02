Fortnite : les skins Uncharted arrivent, il y aura 2 Nathan Drake, le classique et la version Tom Holland

S'il y a bien une chose à laquelle Fortnite nous a habitués, ce sont les partenariats. Avec l'arrivée du film Uncharted au cinéma, ce sont des nouveaux skins qui seront mises à disposition dans le jeu, histoire de faire de la promotion sur d'autres verticales comme le disent si bien les marketeux. Le 17 février prochain, il sera donc possible de s'amuser avec 4 skins différentes : Nathan Drake et Chloé Frazer dans leur version classique jeux vidéo et deux autres sous les traits des acteurs Tom Holland et Sophia Taylor Ali. On imagine que des items accompagneront les personnages et on mise à la fois sur la pioche et la corde-grappin, histoire d'être raccord avec le personnage de Nathan Drake. Dans les tous cas, Tom Holland apparaît donc par deux fois dans le jeu, via le personnage de Spider-Man et notre Nate à nous. Pas mal.