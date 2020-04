Fortnite : Epic Games cède face à Google, le jeu disponible sur le Google Play Store

On aurait tendance à l'oublier, mais si Fortnite est bel et bien disponible sur Android, c'était uniquement par le biais d'un client à télécharger sur le site d'Epic Games. La raison ? Le studio de Tim Sweeney refusait de verser une commission de 30% réclamée par Google pour toutes les transactions (et elles sont nombreuses dans le jeu) réalisées sur le Google Play Store. Aujourd'hui, on apprend via Polygon qu'après avoir fait cavaliers seuls pendant près de 18 mois, les dirigeants ont décidé de changer leur fusil d'épaule, non sans une pointe d'amertume."Google pénalise les applications proposées en déhors du Google Play Store, à travers des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres d'avertissement qui s'affichent de manière répétée pour chaque téléchargement et mise à jour, peut-on lire dans le communiqué. Il y a aussi des accords restrictifs imposés aux fabricants, Google partant du principe que les logiciels tiers sont malveillants." Malgré ce choix, Epic Games assure qu'il continuera de proposer Fortnite sur son client, pour ceux que ça intéresse.Le fait de déployer Fortnite sur le Google PlayStore devrait permettre à Epic Games de toucher un public plus large, surtout en cette période de confinement. Enfin, rappelons que le jeu est également disponible sur iOS dont l'opacité n'est plus à démontrer.