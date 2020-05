Fortnite : le jeu annoncé sur Xbox Series X et PS5, l'Unreal Engine 5 pour mi-2021

Même si la nouvelle ne surprendra pas grand monde compte tenu de la popularité insolente de la licence, Epic Games vient d'annoncer par le biais d'un communiqué officiel que Fortnite sortira sur Xbox Series X et PS5, et qu'il sera opérationnel dès le lancement des deux consoles. Une excellente nouvelle pour les fans de la série, d'autant que le jeu sera porté sur l'Unreal Engine 5 qui a montré il y a quelques minutes ce qu'il avait dans le ventre. Toutefois, il faudra faire preuve de patience avant de voir tourner Fortnite sur la nouvelle itération du moteur graphique, puisque la migration n'est pas prévue avant mi-2021.



On profite de l'occasion pour rappeler que la franchise a accueilli plus d'une centaine de millions de joueurs supplémentaires en 2019, ce qui porte le total d'utilisateurs enregistrés à 350 millions. Et puisque l'on évoque des chiffres qui donnent le tournis, Epic Games a indiqué que rien que sur le mois d'avril, plus de 3,2 milliards d'heures de jeu avaient été comptabilisées. Un phénomène, on vous dit.