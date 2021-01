Fortnite : le foot débarque dans le jeu avec une Coupe et une Emote Pelé

Absolument rien n'arrête le rouleau-compresseur qu'est Fornite. Alors qu'on attend le reveal du prochain guest-star à débarquer dans le jeu, voilà qu'on apprend que le titre d'Epic Games va accueillir le monde du football. Cela va se traduire à l'écran par l'apparition pour commencer de nouvelles tenues, forcément en lien avec le sport du ballon rond. On apprend ainsi que 10 variantes de tenues différentes, homme et femme, intègrent le jeu, sachant que chaque maillot peut être modifiée pour afficher l'un des 23 clubs de football du monde entier avec lesquels nous nous sommes associés. Ça sera à partir du 23 janvier prochain, mais dès le 20 en revanche, il sera possible de participer à la Coupe Pelé qui mettra à disposition une emote et sa fameuse célébration sur le terrain. On vous laisse plus de détails plus loin.





Les clubs proposés sont les suivants :

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter Milan

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United FC

Los Angeles FC

Santos FC

Wolves

West Ham United FC

Sevilla FC

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Western Sydney Wanderers

EC Bahia

EMOTE CÉLÉBRATION DE PELÉ

Nous avons également noué un partenariat avec la légende du football brésilien, Pelé, pour intégrer son célèbre geste de victoire dans le jeu. Fêtez votre Victoire royale de la même manière que Pelé a fêté les 1282 buts de son incroyable carrière ! L'emote Célébration de Pelé sera disponible dans la boutique d'objets le 23 janvier.





PARTICIPEZ À LA COUPE PELÉ

Le 20 janvier, Fortnite associe football et compétition à l'occasion de la Coupe Pelé. Les joueurs participants auront une chance de recevoir l'emote Célébration de Pelé et l'ensemble Coup d'envoi gratuitement. Ceux qui décrocheront les meilleurs scores pourront même gagner un maillot personnalisé dédicacé. Lisez le règlement officiel de la Coupe Pelé.

JOUEZ À VOTRE PROPRE "TOURNOI DE FOOTBALL" DANS LE MODE CRÉATIF DE FORTNITE

Tant que vous êtes dans le jeu, n'hésitez pas à essayer notre nouvelle île du mode Créatif inspirée par la thématique du football, disponible à la Une dans l'accueil Créatif ! Utilisez votre propre corps, votre pioche, des bonus, des accélérateurs et plus encore pour tenter de marquer plus de points que votre adversaire et triompher dans ce mode de jeu à 4 contre 4. Chaque partie comporte deux manches. Les vainqueurs passent à la manche suivante pour la finale, tandis que les perdants s'affrontent pour la troisième place.