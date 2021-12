Fortnite : la Saison 3 s'ouvre avec une map retournée, Spider-Man et Marcus Fenix de Gears of War

Epic Games le teasait depuis plusieurs semaines maintenant et l'attente n'aura pas été vaine : le Chapitre 3 va proposer une toute nouvelle carte. Il s'agit de la même île, mais retournée, ce qui signifie que le terrain de jeu va être complètement neuf, d'autant qu'on a découvert un terrain de jeu recouvert de neige sur son côté Ouest. Afin que le lancement de cette nouvelle carte fasse écho auprès des médias mainstream, Epic Games a eu la bonne idée de sortir la collaboration Spider-Man au bon moment, à quelques jours de la sortie de Spider-Man No Way Home, qui s'annonce d'ores et déjà comme le gros carton cinématographique de fin d'année. Des points d'intérêt sur la map sont issus de l'univers de l'homme-araignée avec la rédaction du Daily Bugle. Mais Spider-Man ne sera pas la seule skin de dispo, Marcus Fenix et Kait Diaz de la série Gears of War seront également représentés, ce qui n'est pas une surprise quand on sait que la licence était autrefois développée par Epic Games, avant que Microsoft s'en aille avec. Bien sûr, cette Saison 3 proposera d'autres nouveautés, comme des armes et des accessoires inédits, et de nouvelles mécaniques de gameplay comme cette glissade au sol qui rappelle Titanfall pour certains.