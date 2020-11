Fortnite : Joe Biden (candidat démocrate) dispose de son île dans le jeu

Alors que la campagne présidentielle est désormais protéiforme, les jeux vidéo sont devenus un nouveau terrain pour les pros de la communication, et un enjeu crucial pour toucher un certain électorat. On se souvient d'ailleurs que la députée Alexandria Ocasio-Cortez avait cassé Twitch lors d'un stream sur Among Us qui avait rassemblé près d'un demi-million de viewers en même temps. Les démocrates ont bien compris l'importance des joueurs, et c'est pour ça qu'ils ont créé une île spécialement dédiée à Joe Biden dans Fortnite. Ce lieu, dédié au candidat à l'élection présidentielle américaine, dispose d'une grande mairie avec de nombreuses affiches aux couleurs du duo Biden / Harris, et des messages soutenant le mouvement Black Lives Matter, ou la baisse des frais d'inscription des universités. Si vous voulez visiter l'endroit et essayer son mini-jeu, il suffit d'aller utiliser le code 0215-4511-1823 dans le mode créatif.