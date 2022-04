Fortnite : Blanka et Sakura de Street Fighter arrivent dans le jeu, tous les détails

l'

A chaque semaine sa nouvelle collaboration du côté de Fortnite qui nous révèle refaire équipe avec Capcom et la licence Street Fighter pour accueillir de nouvelles skins. En effet, le 29 avril prochain, soit dans 3 jours, il sera possible de récupérer des costumes pour endosser le rôle de Blanka et de Sakura, deux personnages iconiques du jeu de baston de Capcom. Chacun d'entre eux disposera de sa tenue alternative, histoire de les rendre plus cool. Blanka par exemple pourra se battre en costard-cravate, et se présente alors sous le nom de Blanka Delgado, qui n'est autre qu'inspiré par Boman Delgado de Rival Schools. La tenue Blanka est également livrée avec l'accessoire de dos Blanka-chan qui s'électrifie de plus en plus qu'on enchaîne les victoires. Mais ce n'est pas tout, la pioche Brochette danger tropical sera également disponible dans la boutique.Du côté de Sakura, même topo puisqu'elle a troqué sa jupe d'écolière pour une tenue sportive plus adéquate pour le combat et qui s'intitule Sakura Gym. Un costume alternatif repris de Street Fighter IV et qui permet à la combattante de repartir aveca première Coupe Blanka et Sakura se déroulera dans la version Android de Fortnite à partir de demain le 27 avril. Les combattants peuvent faire jusqu'à dix parties durant la fenêtre de trois heures de leur région.