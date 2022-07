Forspoken : le jeu ne sortira pas en 2022, Square Enix s'explique

Forspoken n'arrivera pas avant le 24 janvier 2023. C'est en effet ce qu'annonce Square Enix par le biais d'un communiqué officiel. "Après avoir échangé avec des partenaires, nous avons pris la décision stratégique de décaler la sortie de Forspoken au 24 janvier 2023, peut-on lire. Tous les éléments du jeu sont maintenant terminés, le développement est entre dans la phase d'ultimes ajustements. Nous voudrions vous remercier pour votre patience et votre soutien durant tout ce voyage. Cet enthousiasme pour le jeu nous inspire chaque jour, et nous avons hâte de vous en montrer davantage sur Forspoken cet été !"









Nous aurons donc l'occasion de revoir le jeu pendant la période estival, peut-être dans le cadre de la gamescom 2022 qui, on le rappelle, aura lieu du 24 au 28 à Cologne. A moins que l'éditeur n'opte pour une "conférence" dédiée comme c'est désormais devenu la norme. En tout cas, en mai dernier, Square Enix avait déjà parlé "d'optimisation" au moment de repousser la sortie du jeu au 11 octobre justement. On ignore si le chantier a pris du retard depuis, mais il n'est pas non plus impossible que la maison ne souhaite pas se frotter aux habituels hits de fin d'année. D'où la fameuse "décision stratégique" évoquée.





Alors qu'il était censé débarquer le 11 octobre prochain sur PC et PS5, finalement,