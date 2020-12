Microsoft Flight Simulator : la VR arrivera en fin d'année via une mise à jour

Bonne nouvelle pour les pilotes virtuels du monde entier, puisqu'Asobo Studio vient d'annoncer que le support pour la VR allait bientôt arriver sur Microsoft Flight Simulator. La fonctionnalité va débarquer via une mise à jour gratuite qui sera déployée le 22 décembre prochain. Oui vous avez bien lu, il n'y a plus que quelques semaines à patienter avant de pouvoir s'immerger complètement dans le jeu. Mieux, on nous confirme qu'il n'y aura aucune exclusivité, et que tous les casques disponibles seront supportés, que vous ayez un HTC Vive, un oculus Rift, un Valve Index ou un casque Windows Mixed Reality. L'intégralité du jeu sera compatible en VR, ce qui signifie qu'on pourra parcourir les menus sans enlever son casque, contrairement à ce qui avait cours lors de l'alpha.

L'update VR devait initialement débarquer en même temps que le casque HP Reverb G2, qui est sorti en novembre dernier. Ceci dit, on ne peut que s'incliner devant le travail réalisé par les développeurs bordelais qui ont sorti ce mode aussi rapidement, sans arrêter de développer les updates de contenu. D'ailleurs, après la mise à jour des États-Unis il y a quelques semaines, celle dédiée au Royaume-Uni (avec 60 nouveaux landmarks, et de nouveaux aéroports) arrivera le 28 janvier prochain.