Firmware PS5/PS4 : de grosses nouveautés et l'arrivée du VRR, on vous explique tout

Avis aux possesseurs de PS5 et de PS4, Sony Interactive Entertainment vient de déployer une nouvelle mise à jour pour le firmware de ses deux consoles, offrant de nouvelles fonctionnalités, mais également introduisant l'arrivée du VRR, le fameux taux de rafraîchissement variable. Pour cela, il faut avoir le matériel adéquat et compatible, puisque seuls les téléviseurs et les écrans compatibles HDMI 2.1 pourront utiliser cette nouvelle fonctionnalité que les joueurs PC et Xbox connaissent depuis un moment déjà. Cela permet de synchroniser de façon dynamique le taux de rafraîchissement du jeu entre la console et l'écran, ce qui a pour effet de donner une image plus fluide, des graphismes plus nets, grâce à la réduction ou à l’élimination des artefacts visuels comme les problèmes de cadence de trame ou de déchirement d’écran.







Ce nouveau firmware va aussi permettre de créer ou de rejoindre des Partys ouvertes ou fermées, aussi bien sur PS5 que sur PS4. Pas vraiment une surprise puisque l'option était testée en bêta depuis quelques mois déjà. De toutes les façons, pas mal de nouvelles fonctions sont basés sur ce qui se fait déjà sur les réseaux sociaux, comme l’épinglage des vidéos et des applications à l’écran en cours de jeu ou le partage d’écran avec ses amis, l'idée étant d'être au maximum connecté avec le reste du monde. C'est d'autant plus vrai que Sony rappelle qu'il est possible d'utiliser l’application PS App pour créer ou rejoindre ces Partys ouvertes et fermées avec des accès plus simplifiés pour la messagerie, et une interface plus cohérente avec celle sur PS5. On apprend aussi qu'un “mode sombre” basé sur les paramètres de leur téléphone est désormais disponible sur l’application mobile PS Remote Play, que de nouvelles langues pour le lecteur d’écran sous iOS et Android, ont été ajoutées aussi (portugais, finnois, suédois, turc, grec, thaï et chinois (traditionnel et simplifié).