Final Fantasy XVI : un nouveau trailer qui présente le monde de Valisthéa, ça envoie sévère

Dion Lesage (le prince héritier de la nation de Sangbrèque) et Barnabas Tharmr (le souverain du Royaume de Valœd).







Avec l' Archiduché de Rosalia, le Dominion du Cristal, le Royaume de Fer et la République de Dalméquie, ce sont six régions qu'il va falloir explorer, chacune d'elles renfermant un Cristal-mère. Quant aux Primordiaux - considérés comme les entités les plus puissantes de Valisthéa - ils résident justement dans le corps des Émissaires qui ne peuvent échapper à leur destin, qu'ils soient traités comme des êtres supérieurs ou manipulés pour en faire des machines de guerre. Entre géopolitique, créatures aux proportions démesurées et gameplay nerveux, Final Fantasy XVI s'annonce particulièrement costaud.



"

Square Enix a tenu parole. En effet, en septembre dernier, lors du Tokyo Game Show 2022, Naoki Yoshida (le producteur de Final Fantasy XVI) avait indiqué qu'un nouveau trailer serait dévoilé durant le mois d'octobre. C'est désormais chose faite, la vidéo offrant un aperçu du monde de Valisthéa ainsi que des personnages que nous y rencontrerons. D'ailleurs, la séquence d'aujourd'hui permet de faire plus ample connaissance avec les Émissaires de Bahamut et d’Odin, à savoirLe processus de développement a atteint son point culminant, et nous avançons dans le test et les ajustements divers, ajoute Yoshida-san sur le PlayStation Blog . Nous sommes en train d’apporter les dernières améliorations, et nous optimisons toujours plus le jeu. Bientôt, nous vous en dévoilerons plus sur le monde de Final Fantasy XVI !" Pour mémoire, la sortie du jeu est programmée pour l'été 2023 sur PS5.