Final Fantasy XVI : le jeu sera bien exclusif à la PS5, mais ce sera moins long que d'habitude

Final Fantasy XVI serait exclusif à la PS5 de manière temporaire, on pensait que les consoles Xbox n'y auraient pas droit avant un an. C'était sans compter sur une nouvelle vidéo promotionnelle diffusée par Sony Interactive Entertainment qui indique clairement que l'exclusivité temporaire ne durera que six mois. Sachant que Square Enix a l'intention de sortir le jeu durant l'été 2023, ceux qui ne jurent que par les machines de Microsoft peuvent espérer profiter du jeu entre fin 2023 et début 2024. Quoi qu'il en soit, les choses semblent s'accélérer pour Final Fantasy XVI dont le développement serait bouclé à 95 % si l'on en croit les récentes confidences d'Hiroshi Takai (le réalisateur du jeu) à nos confrères de Famitsu . Il leur a également fait comprendre qu'une date de sortie pourrait être annoncée d'ici à la fin de l'année par le biais d'un nouveau trailer. Lors des Game Awards 2022 (8 décembre), par exemple ?De son côté, Naoki Yoshida (producteur) a indiqué à Dengeki Online que Final Fantasy XVI ferait l'objet d'une démo avant sa commercialisation, le souhait de Square Enix étant qu'elle soit déployée quelques mois avant la sortie du jeu pour maintenir l'efferverscence chez les fans. Pour mémoire, la démo de Final Fantasy VII Remake sur PS4 est sortie un mois avant l'arrivée du jeu sur le marché.