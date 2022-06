Final Fantasy XVI : le jeu n'est pas près de sortir, du gameplay sur PS5 consacré aux Primordiaux

Yoshida Naoki, le producteur du jeu.

Hiroshi Takai, le réalisateur de Final Fantasy XVI, le développement se déroule bien. "J ’ai le plaisir de vous annoncer que le jeu est entièrement jouable, du début à la fin, affirme-t-il. Il nous reste toutefois une montagne de travail, de l’optimisation au peaufinage des derniers détails, pour boucler cette ultime étape de finalisation." Du coup, le jeu ne débarquera pas cette année sur PS5 mais durant l'été 2023. D'ici là, les développeurs promettent qu'ils donneront des nouvelles de Final Fantasy XVI.





C'est Final Fantasy XVI qui a été chargé de clore le State of Play de ce soir à travers un trailer baptisé "Dominance". "Nous avons donné relativement peu de détails quant au système de jeu lors de nos précédentes annonces et interviews, mais ce nouvel aperçu devrait vous donner une idée plus précise de ce que comprendra le gameplay, à savoir des combats palpitants dans lesquels notre protagoniste Clive Rosfield usera de tout un arsenal d’attaques propres aux nombreux Primordiaux (invocations) du jeu, assure Sans parler des affrontements épiques entre les Primordiaux eux-mêmes qui vous plongeront au cœur de l’action."Si l'on en croit