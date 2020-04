Final Fantasy VII Remake : une 4e vidéo making of pour parler de la B.O. du jeu

Même si de nombreux joueurs ont déjà reçu leur exemplaire de Final Fantasy VII Remake, Square Enix rappelle que le jeu sortira officiellement le 10 avril, soit dans deux petits joueurs. Afin de faire patienter les moins chanceux, l'éditeur japonais a mis en ligne une quatrième vidéo making of dans laquelle les développeurs évoquent, cette fois-ci, la B.O.. Comme l'explique le compositeur Mitsuto Suzuki, la priorité était que la musique soit dynamique et s'adapte à l'action. Ainsi, il est possible qu'une même musique dispose de trois versions différentes, avec des transitions fluides entre chacune d'elles.Par ailleurs, le directeur musical Keiji Kawamori raconte qu'à l'époque, les équipes devaient faire avec des limites techniques qui, aujourd'hui, n'existent plus ; les scènes ont ainsi gagné en consistance, sachant que les séquences inédites bénéficient d'arrangements et de thèmes inédits. On vous laisse regarder tout ça tranquillement en rappelant que notre test de Final Fantasy VII Remake est en ligne depuis lundi.