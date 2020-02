Final Fantasy VII Remake : une nouvelle illustration sublime qui rend l'attente encore plus longue

Square Enix a dévoilé sur Twitter une nouvelle illustration de Final Fantasy VII Remake tout bonnement superbe. On peut y voir les personnages principaux de l'Episode 1, à savoir Cloud Strife, Tifa Lockheart, Barrett Wallace et Aeris Gainsborough. On rappelle que le jeu fera l'objet d'une exclusivité temporaire d'un an sur PS4, avant de sortir sur d'autres machines que Square Enix n'a pas encore pris le temps de spécifier. Cela dit, à partir du 11 avril 2021, il y a des chances que Final Fantasy VII soit disponible sur les consoles Xbox, le PC et peut-être même Stadia.En attendant, c'est bien le 10 avril prochain que le jeu débarquera sur PS4.