Final Fantasy VII Remake : un dernier trailer avant la sortie (officielle) du jeu

Comme on pouvait s'y attendre, Square Enix a décidé de diffuser un ultime trailer de Final Fantasy VII Remake avant la sortie officielle du jeu qui, on le rappelle, est fixée au 10 avril sur PS4. D'une durée de quatre minutes et des poussières, la séquence est essentiellement composée de cinématiques, même si quelques phases de gameplay ont été intercalées ici et là.Ceux qui suivent avec assiduité l'actualité du titre le savent : Square Enix a envoyé plus tôt que d'habitude les exemplaires de Final Fantasy VII Remake aux revendeurs . Voilà pourquoi certains fans s'affichent déjà avec la boîte du jeu sur la Toile, les développeurs leur ayant demandé de ne rien spoiler. Du côté de la version dématérialisée, bien que la date de pré-téléchargement ait été avancée , la sortie devrait néanmoins respecter le plan initial.