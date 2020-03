Final Fantasy VII Remake : la démo est enfin disponible sur PS4, les fans en ébullition

Maintenant que vous savez tout, on vous laisse vous régaler (si vous avez la chance de ne pas être au bureau) en rappelant que la sortie de Final Fantasy VII Remake est fixée au 10 avril prochain.



ertains détails peuvent différer de la version finale".Maintenant que vous savez tout, on vous laisse vous régaler (si vous avez la chance de ne pas être au bureau) en rappelant que la sortie de Final Fantasy VII Remake est fixée au 10 avril prochain.

onnées sont non transférables vers la version complète", et que "c