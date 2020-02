Final Fantasy VII Remake : faites de la place sur votre PS4, le jeu va peser lourd

Si jamais vous comptez vous jeter sur Final Fantasy VII Remake dès que celui-ci sera disponible, on vous conseille de faire sérieusement le ménage sur le disque dur de votre console, car le jeu va y prendre ses aises. En effet, selon les premières images de la jaquette que vous pouvez voir ci-dessous, l'installation du jeu de Square Enix nécéssitera 100 Go d'espace disque, soit 1/5e de la capacité totale des premiers modèles de la machine. Pire, comme le jeu est censé être chapitré, et qu'il ne s'agit là que d'une première partie, on imagine que l'espace demandé pourrait être amené à augmenter dans le temps, lorsque la suite de l'aventure sera disponible. Final Fantasy VII Remake sortira le 10 avril prochain sur PS4.