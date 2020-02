Final Fantasy VII Remake : une flopée de nouvelles images au coeur de Midgard

Alors que le jeu est toujours prévu pour sortir le 3 mars prochain, Final Fantasy VII Remake vient d'avoir droit à une flopée de nouvelles images qui nous emmènent en plein Midgard où nous attendent pleins de quêtes secondaires. Forcément, ceux qui ont poncé l'opus original savent que ce n'est pas la zone la plus chatoyante du jeu, mais au moins devrait-on pouvoir disposer d'une durée de vie suffisante sur ce qui ne sera que le premier chapitre d'une aventure qui en comporte plusieurs. Parmi les images, on peut également avoir un aperçu du journal de quêtes qui nous fait comprendre que les tâches seront variées, allant de l'annihilation d'un monstre à la recherche d'un chat perdu par ses propriétaires. On pourra aussi aller remplir les quêtes Battle Report (données par Chadley) afin que ce dernier puisse développer de nouvelles Matérias. On vous laisse contempler le tout juste en dessous.