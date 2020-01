Final Fantasy VII Remake : un nouveau trailer de 4 minutes avec la sublime BO du jeu

Square Enix vient de dévoiler un tout nouveau trailer de près de 4 minutes pour Final Fantasy VII Remake dans lequel on découvre le thème original du jeu, toujours composé par Nobuo Uematsu. En effet, pour ce remake, le compositeur a réalisé un tout nouveau morceau appelé "Hollow" qu'on peut enfin découvrir. Les spécialistes de la scène musicale nipponne pourront même y reconnaître la voix de Yosh, le chanteur du groupe de rock japonais "Survive Said The Prophet". Vous pouvez d'ailleurs voir les enregistrements, et profiter des confidences du compositeur dans la seconde vidéo, située tout en bas de cet article. Si vous accrochez à ces sonorités, sachez qu'une tournée de concerts est prévue, la première date étant à Los Angeles en juin prochain.