Final Fantas XVI : un épisode encore plus action que par le passé, le producteur s'explique

Avec Final Fantasy XV en 2016, Square Enix avait déjà amorcé un grand virage pour sa franchise, avec une approche plus occidentale afin de séduire un public plus large, peut-être allergique au J-RPG de manière générale. Même si le jeu a déçu bon nombre de joueurs, pour l'éditeur japonais, la série se doit de continuer dans cette direction avec Final Fantasy XVI. Un leitmotiv qui a été confirmé par le producteur Naoki Yoshida en personne lors d'une interview sur Tokyo FM. Il est vrai que depuis l'annonce du jeu en septembre 2020, Final Fantasy 16 n'a guère fait parler de lui, mais cette fois-ci, nous avons appris que le jeu est véritablement pensé pour les personnes qui ne connaissent pas la série, avec une orientation encore plus action qu'auparavant. On ne sait pas si des actuces de gameplay permettront de facilité la prise en main, mais toujours est-il que les personnes qui souhaitent profiter de l'histoire ne seront pas mis de côté.





Nous sommes en train de créer un Final Fantasy avec beaucoup d'action mais aussi une belle histoire. Bien sûr, Final Fantasy est une série qui attire beaucoup de joueurs qui veulent juste profiter de l'histoire. Nous avons donc prévu un mode et des éléments pour accompagner les joueurs qui veulent se concentrer sur le scénario. Nous sommes en train de préparer des choses, telles qu'un accès plus simplifié au niveau des contrôles.

Plus grand public, moins élitiste, ce nouveau FF XVI donne d'emblée le ton et ce n'est pas un hasard si Ryota Suzuki, qui a déjà oeuvré sur Devil May Cry 5 et Dragon's Dogma a été appelé pour gérer la section combat du jeu. On rappelle que le héros du jeu, Clive Rosfield, ne devrait rien à envier à Noctis dans Final Fantasy 15, ce dernier étant visiblement habitué à faire des acrobaties également. En attendant, on peut se remater le trailer d'annonce.