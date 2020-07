FIFA 21 : voilà le 1er trailer, Mbappé, Félix, Alexander-Arnold et Halaand se partagent l'affiche

qui vous offrent de nouvelles options pour influencer le comportement de votre équipe sans le ballon", ou encore "le mode Compétiteur qui offre une plus grande maîtrise à votre adversaire dans les gestes techniques, les types de dribbles et la tactique."







Côté contenu, le mode "Carrière" a lui aussi fait l'objet d'une refonte, notamment au niveau de la progression des joueurs, de la gestion des activités et le système de transferts. Le mode "Volta", pour sa part, accueillera les Clashs qui permettront de défier l'I.A. pour gratter des récompenses. Enfin, le mode "Ultimate Team" et son Coop FUT régaleront les adeptes de la discipline. Electronic Arts promet d'en dévoiler davantage sur tout ça durant le mois d'août.



En attendant, on vous rappelle que la sortie de FIFA 21 (et ses 30 championnats officiels, plus de 700 équipes et plus de 17 000 vrais joueurs) est fixée au 9 octobre prochain sur Xbox One, Nintendo Switch, PS4 et PC, et plus tard sur Xbox Series X et PS5.