FIFA 21 : Electronic Arts dévoile la date et l'heure de diffusion du premier trailer

L'après-midi s'annonce chargé, demain. En effet, en plus du Xbox Games Showcase de Microsoft qui débutera à 18 heures, Electronic Arts dévoilera le tout premier trailer de FIFA 21 à 17 heures. C'est en effet ce que révèle la chaîne YouTube d'EA Sports , où le compte à rebours est déjà enclenché. Compte tenu que la firme de Redmond a également prévu un pré-show à la même heure, il risque d'y avoir embouteillage. Quoi qu'il en soit, les fans de FIFA attendent beaucoup de cet épisode, et ce pour deux raisons : 1) cet épisode exploitera les capacités des consoles next-gen, 2) les derniers opus ont fait l'objet de vives critiques de la communauté.Avec un PES qui revient en force, mais qui boudera la Xbox Series X et la PS5 cette année, FIFA 21 a tout intérêt de profiter du boulevard qui lui est offert pour redorer son blason. La date de sortie est d'ores et déjà fixée au 9 octobre sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC, et plus tard sur les consoles next-gen.