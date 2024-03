Fatal Fury City of the Wolves : le gameplay est sorti, c'est du Garou Mark of the Wolves !

Bientôt deux ans que SNK a annoncé le retour de Fatal Fury sur le devant de la scène, créant une vague d'hystérie auprès des quarantenaires qui ne juraient que par la NeoGeo dans les années 90 et 2000. Il faut dire qu'à cette période bénie des Dieux, la Rolls Royce des consoles foudroyait tout ce qui existait sur le marché, avec ses performances identiques à ce qu'on trouvait dans les salles d'arcade, le Saint Graal de l'époque. Les informations autour du jeu ont été balancées avec parcimonie du côté de SNK, qui joue la carte du mystère et de la nostalgie aussi. Après nous avoir confirmé la présence du trio de base, à savoir Terry Bogard, son frère cadet Andy et bien sûr Joe Higashi, on a pu apercevoir des bribes du gameplay via des images qui révélaient également la présence de Rock Howard. Et quand on a su que Terry revenait avec sa tenue Garou, tout semblait tendre vers une relecture de l'épisode Mark of the Wolves, considéré comme le meilleur jeu de baston 2D de tous les temps.SNK a mis fin au mystère cette nuit, puisque l'éditeur a publié deux vidéos sur sa chaîne YouTube. La première est un nouveau trailer qui annonce que la sortie jeu est programmée pour le début de l'année 2025 sur PC et consoles. On y voit aussi le nom des mécaniques de jeu qui sont annoncées : REVVING UP, REV GUARD, REV BLOW, REV ARTS et REV ACCEL. De quoi présager d'une certaine technicité qui se rapproche du gameplay proposé par Garou Mark of the Wolves en 1999. De toutes les façons, il suffit de jeter un oeil à la deuxième vidéo, celle qui révèle le gameplay et les personnages pour comprendre que SNK n'a qu'un seul objectif : retrouver sa couronne en mettant à jour le game system de Mark of the Wolves. En attendant plus de détails à ce sujet, on peut voir Rock Howard, Terry Bogard, Hotaru Futaba, Tizoc et Preecha en pleine action, sachant que pour Preecha, il s'agit de ses débuts dans la série, elle qui semble être la disciple de Joe Higashi, tant elle partage le même move set et le même art martial : la boxe thaï. Autrement, on constatera enfin que Rock Howard a enfin acquis le skill nécessaire pour sortir le Power Geyser de Terry. Et ça, c'est maboule.