Fast & Furious X : on a discuté avec Louis Leterrier du film, des acteurs, de la "famille" et du MCU !

Les blockbusters au cinéma s'enchaînent depuis le mois de janvier et demain, c'est un certain Fast & Furious X qui va continuer à attirer les spectacteurs au cinéma. Deux ans seulement après un Fast 9 qui a emmené Dominic Toretto et sa bande dans l'espace, voilà qu'un nouveau Fast débarque avec l'intention de terminer la saga avec sans doute deux autres épisodes. Sur le tapis rouge de l'avant-première du film à Rome, Vin Diesel a eu la langue trop pendue et a confirmé à demi-mot qu'il y aura bien un Fast 12. C'est d'ailleurs Louis Leterrier qui se chargera de terminer cette trilogie, lui qui a remplacé Justin Lin au pied levé après son départ il y a un an. Le Français s'en sort plutôt bien, lui qui est un cinéaste touche-à-tout et surtout capable de gérer des productions avec des budgets colossaux. Il faut dire que les 300 millions de dollars de ce Fast X nécessitent de bien gérer les journées de tournage et Louis Leterrier s'en est sorti avec les honneurs. Nous avons pu d'ailleurs nous entretenir avec ce dernier lors de sa venue à Paris pour la promotion du film avant qu'il ne décolle par la suite pour Rome et l'avant-première mondiale.On est revenu brièvement sur sa carrière, on lui a demandé comment c'est d'intégrer la famille de Vin Diesel / Dominic Toretto, on a essayé de mieux comprendre le personnage de Dante, interprété par Jason Momoa, on s'est questionné sur le retour aux sources de la saga, avec un épisode toujours sans limite, mais plus raisonnable que Fast 9. Et enfin, on lui a demandé si ça ne lui démangeait pas de revenir dans le MCU, lui qui fut l'un des tous premiers réalisateurs de Marvel avec The Increduble Hulk sorti en 2008 avec Edward Norton.