Fast & Furious Crossroads : un patch day one aussi lourd qu'un jeu complet

On ne sait pas trop comment se passe le développement de Fast & Furious Crossroads chez Slighty Mad Studios mais il semble nous réserver quelques surprises de taille. La firme, qui nous a habitué à l'excellente simulation automobile avec Project C.A.R.S., sort un peu de sa zone de confort avec ce titre d'action débridée tirée de la célèbre franchise cinématographique : d'ailleurs, les Anglais ont subi les foudres de pas mal de joueurs qui, trouvant la réalisation graphique du jeu datée, se sont attelées à de nombreuses moqueries. Figurez-vous que le studio a prévu une mise à jour day one sacrément conséquente... peut-être pour corriger le tir ?En effet, grâce aux sites surveillant de près les mises à jour du PlayStation Store, il est possible d'apercevoir un patch de Fast & Furious Crossroads de 38,5GO... rien que ça ! Forcément, il est légitime de se poser la question du pourquoi du comment : un téléchargement de cette taille, ce n'est pas commun et cela pourrait bien être plus lourd que le jeu lui-même (dont on ignore la taille pour le moment). Car oui, on rappelle que le jeu de "courses" bourrin n'est prévu que le 7 août prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One : on espère, du coup, que cette mise à jour sera réellement pertinente.