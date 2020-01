Fast & Furious Crossroads : et pour quelques images rutilantes de plus

Lors de sa révélation aux Game Awards 2019 , Fast & Furious Crossroads n'a pas vraiment suscité l'engouement. Pourtant, c'est le talentueux studio Slightly Mad Studios qui en est à la charge, les auteurs des excellents Project C.A.R.S. et autres Shift : c'est d'ailleurs bien pour cela que l'on ne prendra pas de trop de parti pris et que l'on patientera tranquillement pour voir du gameplay en bonne et due forme.Toutefois, histoire de prolonger la hype (ou de la créer pour certains réfractaires), le studio anglais publie quatre nouveaux screenshots de leur prochain bébé. De la muscle car, des courses de rue, Vin Diesel et des tanks : un cocktail tout à fait commun pour du Fast & Furious pur jus.On rappelle que le titre sortira en mai 2020 sur PC, PlayStation 4 Xbox One, édité par Bandai Namco. Allez, on croise les doigts.