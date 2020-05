Fast & Furious Crossroads : le jeu tient sa date de sortie, une vidéo de gameplay musclée

Fast & Furious Crossroads sortira le 7 août prochain sur Xbox One, PC et PS4. Ce n'est pas tout, car l'éditeur a également glissé une vidéo de gameplay qui permet d'avoir un aperçu du mode "Histoire". D'après ce que l'on nous explique, Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson reprendront leurs rôles de Dom, Letty et Roman, et devront déjouer les plans d'une organisation criminelle. On nous promet des scènes d'action spectaculaires aux quatre coin de la planète ( Athènes, Barcelone, le Maroc entre autres), ainsi que la possibilité de de piloter tout un tas de véhicules bardés de gadgets, dont la fameuse Dodge Charger R/T de Dom.



En plus de la campagne solo, Fast & Furious Crossroads disposera également de trois modes taillés pour le multi - de plus amples informations sur ces derniers seront dévoilées ultérieurement. Enfin, on nous signale que Sonequa Martin-Green (Star Trek : Discovery, The Walking Dead) et Asia Kate Dillon (Billions, John Wick 3 – Parabellum) figureront également dans le cating du jeu, sans que l'on sache pour le moment le rôle qu'ils occuperont.





Comme promis au début du mois , Bandai Namco Entertainment vient tout juste d'annoncer que