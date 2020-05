Fast & Furious Crossroads : Bandai Namco communiquera bientôt sur la date de sortie du jeu

Si, officiellement, la sortie de Fast & Furious Crossroads (Xbox One, PC, PS4) est toujours fixée au mois de mai, il y a des chances que Bandai Namco Entertainment décide de reporter les festivités. En effet, le COVID-19 a contraint les producteurs de Fast & Furious 9 à repousser le film à 2021, et comme le plan initial était de faire un tir groupé avec le jeu de Slightly Mad Studios... D'ailleurs, dans un bref communiqué envoyé à nos confrères de DualShockers , l'éditeur explique "qu'une annonce concernant la date de sortie de Fast & Furious Crossroads serait faite dans les prochaine semaines". On rappelle que nous sommes le 7 mai.Et puis, on ne peut pas dire que la communication sur le jeu ait été des plus intensives. Enfin, on rappelle que Bandai Namco Entertainment participera au Summer of Gaming et au Summer Game Fest 2020 ; deux grosses occasions de clarifier la situation, donc.