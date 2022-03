Fast & Furious Crossroads : le jeu est retiré de la vente, voici le message d'adieu

Fast & Furious Crossroads allait être retiré de la vente à partir du 29 avril prochain. Les raisons de ce retrait ne sont pas évoquées publiquement, mais il se pourrait que des problèmes de licence pourraient en être la cause du retrait des boutiques en ligne. Toutefois, il est précisé que les gens qui possèdent ou achèteront le jeu avant son retrait le 29 avril 2022 pourront continuer à y jouer, tout comme les DLC et les différents modes en ligne qui restent actifs.

Sorti en août 2020 sous les rires et les moqueries de la presse et du public, Fast & Furious Crossroads est un jeu qui a pourtant été développé par Slighty Mad Studio, les créateurs de la très chouette série Project CARS. S'il ne fait aucun doute que le studio britannique a créé ce titre à la demande de Bandai Namco Entertainment, on se demande en combien de temps il a été produit, compte-tenu du résultat assez calamiteux... De toutes les façons, l'hémorragie va être prochainement stoppée par l'éditeur japonais en personne, qui a fait savoir sur ses réseaux sociaux, mais aussi sur le site officiel du jeu , que ce