Fast & Furious Crossroads : un trailer de lancement qui pique un peu les yeux

Fast & Furious : Crossroads est enfin disponible sur PS4, et pour l'occasion, Slightly Mad Studios nous dévoile un trailer de lancement qui pique un peu les yeux. Sans surprise, la qualité graphique du jeu ne semble pas avoir vraiment évolué, et les fans les plus absolus de Vin Diesel vont donc devoir se contenter d'un rendu visuel qui fleure bon le milieu des années 2000. Seules les voitures semblent avoir bénéficié d'un peu plus d'attention que le reste, mais l'aperçu que donne le trailer ci-dessous devrait largement dissuader la grande majorité de ceux qui avaient encore un espoir placé dans ce titre.