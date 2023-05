Farang : un "The Raid" à la française par Xavier Gens, un trailer brutal et violent

Sam (incarné par Nassim Lyes), un détenu exemplaire qui prépare assidument sa réinsertion dans la société, va se retrouver au coeur d'un baston qui va l'obliger à fuir vers la Thaïlande. Malheureusement, si les premières années de vie là-bas sont idylliques, Narong, le parrain local (Olivier Gourmet), l'oblige à plonger à nouveau dans la délinquance.Scénario prétexte pour enchaîner les front kicks dans les mâchoires et les brisages de nuques, Farang est un film qui se veut sans concession dans ses scènes de combat. On y ressent une brutalité extrême et une violence acerbe qui rappellent en effet les productions de Gareth Evans. Pas étonnant quand on sait que Xavier Gens a travaillé avec le réalisateur des deux épisodes de The Raid pour la série Gangs of London. Avec l'aide de Jude Poyer, chorégraphe des cascades ayant travaillé à Hong Kong pendant 8 ans auprès des spécialistes de genre tels que Jackie Chan, Jet Li et Jean-Claude Van Damme, il y a une vraie volonté de prouver que la France est capable de produire des films de tape contemporain et inventif.Farang est prévu au cinéma le mois prochain, le 28 juin 2023.