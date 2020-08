Fall Guys Ultimate Knockout : un trailer complètement loufoque pour la sortie du jeu

Mediatonic et Devolver Digital viennent de nous dévoiler le trailer de lancement pour Fall Guys : Ultimate Knockout. La bonne nouvelle, c'est que les abonnés au PS Plus peuvent profiter du jeu gratuitement durant le mois d'août. Rappelons que ce jeu est une sorte de Battle-Royale où 100 participants vont devoir se livrer à de nombreuses épreuves, inspirées par des émissions comme Intervilles ou Takeshi's Castle. Il faudra ainsi éviter l'élimination jusqu'au tableau final, où on devra être le premier à mettre les mains sur la couronne du vainqueur. Fall Guys : Ultimate Knockout est disponible aujourd'hui sur PS4 et PC via Steam.