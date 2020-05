F1 2020 : un trailer où Pierre Gasly nous fait visiter la principauté à fond de 6

Codemasters vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo de gameplay de F1 2020 dans laquelle le pilote Pierre Gasly nous emmène faire un tour du circuit de Monaco au volant de son Alpha Tauri. On note que la modélisation du tracé à un peu évolué, avec un rendu graphique toujours aussi séduisant, et des effets vraiment convaincants, surtout lorsque le pilote bloque une roue sur un freinage un peu trop appuyé. Pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil à la preview de la rédaction qui est disponible à cette adresse . Rappelons que F1 2020 sortira le 10 juillet prochain sur PC, PS4 et Xbox One.