Exoprimal : Capcom sort un jeu avec des dinosaures, et ce n'est pas un Dino Crisis

C'est donc Capcom qui a ouvert les hostilités pour le State of Play de ce mercredi 9 mars 2022, en nous présentant un tout nouveau jeu répondant au nom de Exoprimal. Jeu d'action en coopération, il met en scène une équipe de 5 soldats d'élite faisant partie du groupe Aibius et qui font enfiler des armures Exosuits guidées par Leviathan, une intelligence artificielle. Ensemble, ils partiront combattre des hordes de dinosaures déversés sur Terre à travers un portil spatio-temporel qui ressemble à une sphère noire visqueuse. Chaque personnage disposera de ses aptitudes différentes, faisant office à des classes bien précises. On a en effet reconnu le soldat d'assaut aux compétences standard, celui qui se bat avec des armes blanches bien acérées mais qui se révèle plus agile et plus rapide que les autres, le tank qui infligera des dégâts importants mais qui se déplacera comme un pachyderme, le spécialiste du headshot avec son fusil de sniper et le magicien qui lévite dans les airs et qui pourrait bien office de healer. Ensemble, ils vont donc s'assurer de nettoyer les rues de ces Vélociraptors mais aussi de dinosaures plus imposants, comme le classique T-Rex qui croque tout sur son passage. Evidemment, pendant un court instant, on a tous cru à un nouvel épisode de Dino Crisis, mais Capcom semble avoir définitivement tourner la page, malgré les demandes incessantes de sa communauté. Et c'est sans mieux !Annoncé pour le moment sur PS4 et PS5, Exoprimal arrivera en 2023, sans plus de précisions. Voici son premier trailer, avec beaucoup de gameplay.