Exoprimal : gros focus sur le jeu de dino de Capcom, une 2ème beta ouverte

Présent lors du Capcom Showcase en début de semaine, Exoprimal a fait un retour fracassant lors du Xbox Games Showcase Extended. Pour Capcom, l'idée était en effet de s'attader sur le mode PvE et qui répond au nom de "Gant Sauvage". Il s'agit d'un mode coopératif où des équipes de 5 joueurs s'engagent dans des missions scénarisées et qui seront renouvelées chaque semaine. Le but est de délivrer du contenu inédit et régulier pour ne pas perdre l'intérêt des joueurs, sachant que ces missions (limitées dans le temps) interviendront après la fin de l’histoire principale (endgame). Capcom précise que les missions seront rejouables, ce qui permettra aux différents groupes de trouver la bonne tactique pour avoir les meilleurs classements et ainsi obtenir des récompenses.





Outre la présentation de ce mode PvE compétitif, Takuro Hiraoka, le game director du jeu, a aussi dévoilé de nouveaux Exosquelettes. Ils sont évidemment différents des costumes de base, et proposeront des aptitudes différentes. Par exemple, alors que Deadeye est généralement équipé d'un fusil d'assaut, sa variante Alpha est dotée d'une arme qui tire en rafales et d'un fusil à pompe. Les Exosquelettes de variante Alpha arriveront dans Exoprimal dans une mise à jour de titre post-lancement. De nouveaux contenus seront ajoutés au jeu à chaque saison.





La liste complete des variants alpha d’Exosquelettes :

Deadeye Alpha: Burst Fire

Zephyr Alpha: Energy Chakram

Barrage Alpha: Rocket Hop

Vigilant Alpha: Marksman

Roadblock Alpha: Fortress Shield

Krieger Alpha: Charge Shotgun

Murasame Alpha: Frost Glaive

Witchdoctor Alpha: Duality Beam

Skywave Alpha: Thunderclap

Nimbus Alpha: Double Barrel

La sortie d'Exoprimal est attendue pour le 14 juillet 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, sachant qu'il sera disponible day one dans le Xbox Game Pass.