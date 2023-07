Exoprimal : le jeu de dino de Capcom sort aujourd'hui, un trailer de lancement

Jour férié ou pas, c'est aujourd'hui que Capcom a décidé de commercialiser Exoprimal sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Il faut dire que le 14 juillet est un jour tout à fait normal pour le Japon (et le reste du monde en fait) et l'occasion pour Capcom de prouver que mélanger chasse au dino et soldats en exosquelettes peut être une bonne idée. Il est vrai que la hype et l'intérêt autour du jeu sont assez faibles et c'est sur la durée que Exoprimal va tenter de s'imposer. Capcom en a profité pour révéler le trailer de lancement, qui met l'accent sur l'histoire, les personnages et les enjeux.



Développée sur le RE ENGINE, moteur propriétaire de Capcom, Exoprimal va en effet nous expliquer la réapparition soudaine de dinosaures qui menacent l'existence de l'humanité dans le monde ; rien que ça. C'est la société Aibius Corp. qui est en charge d'arrêter cette menace, et pour ce faire, déploie son intelligence artificielle de nouvelle génération, un certain Leviathan. Cette I.A. est capable de prévoir les endroits où les dinosaures vont se manifester et d'envoyer des Exocombattants pour protéger la zone. Ces guerriers portent des armures de pointe appelées Exosquelette et représentent le plus grand espoir de l'humanité. L'histoire du jeu se déroule trois ans plus tard, alors qu’une unité de patrouille d'Exocombattants, les Hammerheads, s'écrase sur l’île isolée de Bikitoa où Leviathan les enrôle de force comme cobayes dans des simulations mortelles.







Ces « compétitions » se déroulent dans le mode de jeu principal, Survie Jurassique. Dans ce mode, deux escouades de cinq Exocombattants s'efforcent de remplir divers objectifs avant l’équipe adverse tout en affrontant des nuées de dinosaures. Les missions de ce mode changent continuellement d'une partie à l'autre en fonction de la progression des joueurs. Certains matchs opposent les escouades les unes aux autres, tandis que d'autres demandent aux rivaux de s'unir pour vaincre des menaces plus importantes encore telles que le monstrueux Neo T. Rex. Survie Jurassique propose également des options Joueur contre Joueur (PvP), Joueur contre Environnement (PvE) et des matchs aléatoires.





Exoprimal propose un arsenal de 10 Exosquelettes qui possèdent chacun un éventail de capacités uniques. Regroupé en classes de types Assaut, Tank et Soutien, chaque Exosquelette possède un rôle précis dans la lutte contre la menace dino. Les Exocombattants peuvent également changer d’Exosquelettes à tout moment pendant la bataille pour s'adapter à la situation en constante évolution. Les joueurs peuvent utiliser différents « outils » leur offrant des capacités supplémentaires (Poing Perforant, Catapulte, Lame, Cannon…). De leur côté, les modules permettent de booster les Exosquelettes et de personnaliser leurs performances au combat.

En progressant dans le mode Survie Jurassique, les joueurs débloqueront de nouveaux Exosquelettes, des équipements, des options de customisation cosmétiques et du contenu narratif. L’aventure des Hammerheads se déroulera à travers des missions liées à l'histoire, des cinématiques et des "données perdues". Ces informations comprennent des enregistrements audio, des documents et bien d'autres choses encore, qui peuvent être rassemblés dans la carte d'analyse permettant de résoudre le mystère des simulations forcées par Leviathan et des invasions de dinosaures.





On apprend que Capcom soutiendra Exoprimal avec de solides mises à jour post-lancement proposant de nouvelles fonctionnalités, à commencer par un nouveau mode : Gant Sauvage. Ce mode sera lancé le 28 juillet 2023 et introduira une expérience PvE particulièrement excitante qui offrira des missions différentes chaque semaine qui pourront être rejouées pour obtenir des classements et des récompenses toujours plus élevés. La première mise à jour arrivera le 17 août 2023 avec 10 Exosquelettes de Variante Alpha possédant de nouveaux armements. Les futures mises à jour du titre incluront des collaborations avec Street Fighter 6 et Monster Hunter, des Exosquelettes variante Bêta, de nouveaux ennemis, des terrains de jeu inédits, des missions supplémentaires, et bien plus encore.

Une "Edition de luxe" d'Exoprimal est disponible en version numérique. Elle comprend le "kit de démarrage" ainsi que le " Pass de survie de la saison 1 Exoprimal : niveau Premium " en tant que bonus limité dans le temps. Le kit de démarrage comprend trois skins d’Exosquelettes supplémentaires et des Tickets de déblocage anticipés pour les Exosquelettes Nimbus, Vigilant et Murasame. Ces Exosquelettes peuvent également être débloqués en jouant à l'Edition standard. Le Pass de Survie récompense les Exocombattants pour leur progression dans le jeu et comporte des niveaux gratuits et premium. Le niveau Premium de la Saison 1 offre 19 skins d'Exosquelettes supplémentaires, 10 skins d'armes, 4 émoticônes, 3 décalcomanies et bien plus encore.