Exoprimal : les développeurs de Capcom nous expliquent le gameplay

Annoncé lors du State of Play du 9 mars 2022, Exoprimal est une toute nouvelle licence signée Capcom, qui met en scène des soldats d'élite dans des exosquelettes face à des hordes de dinosaures catapultés sur Terre. Si le trailer fut assez expéditif, les développeurs de Capcom ont tenu à revenir sur cette vidéo d'annonce et apporter quelques détails supplémentaires sur la bonne compréhension du gameplay. Aussi, le producteur du jeu, Ichiro Kiyokawa, et son réalisateur, Takuro Hiraioka, ont décidé de parler aux joueurs face-caméra pour expliquer sur Exoprimal sera bien un jeu d'action en ligne qui se joue en équipe. On apprend d'ailleurs que le jeu comporte 2 équipes de 5 exocombattants, soumis à des règles précises pendant les parties et l'éqquipe qui accomplit la mission en premier remporte la victoire.Si chaque exosquelette possède ses propres aptitudes (assaut, tank, healer), chaque joueur peut changer d'armure à tout moment pour profiter des caractérisques de chaque classe, sauf que chaque permutation rend le joueur vulnérable un court instant. Il est donc préférable d'attendre un moment d'accalmie pour changer d'exosquelette. Capcom insiste bien sur le fait qu'il faille travailler en équipe pour s'en sortir, car les ennemis arriveront en masse et il sera difficile de les contenir si les membres de chaque équipe ne travaille pas de concert. Quant au Léviathan, cette I.A. qui fait office de guide vocal pour les joueurs, sachez qu'elle proposera des missions spécifiques avec des objectifs à remplir. Capcom vise une sortie pour 2023 et précise cette fois-ci que Exoprimal est prévu sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.