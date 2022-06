Exoprimal : Capcom en remet une couche avec une vidéo de gameplay de 16 minutes

Dino Survival". Comme expliqué il y a quelques jours, ce dernier opposera deux équipes de cinq joueurs dont l'objectif sera de remplir les différentes missions fixées par l'I.A. Leviathan, parmi lesquelles Élimination (éliminer des dinosaures spécifiques), Défense VTOL (défendre un avion des dinosaures), Escorte (transporter un cube de données jusqu'à la destination prévue), Assaut Oméga (détruire des cibles avec un puissant marteau), ou encore Collecte d'énergie (récupérer l'énergie des ennemis vaincus).



Par ailleurs, la séquence confirme qu'il sera possible de changer d'exosquelette entre deux vagues d'ennemis, et que l'on aura le choix parmi différentes classes - Assaut, Support, Tank entre autres. Pour l'instant, on ignore pourquoi l'I.A. Leviathan s'amuse à faire apparaître des hordes de dinosaures dans l'arène, mais Takuro Hiraoka (le réalisateur du jeu) a indiqué pendant le Capcom Showcase qu'en venant à bout du mode principal, les joueurs auraient des réponses à leurs questions. La sortie d'Exoprimal est programmée pour 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, sachant qu'une bêta fermée aura lieu durant le mois de juillet.





Capcom a décidé d'en remettre une couche avec Exoprimal. En effet, après l'avoir mis en avant lors de son récent showcase , il propose cette fois-ci de découvrir une vidéo de gameplay de 16 minutes consacré au mode "