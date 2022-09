Exoprimal : Capcom lâche le Story Trailer et dévoile 2 nouveaux dinosaures

Pour la réouverture en physique du Tokyo Game Show en 2022, Capcom est venu en force présenter ses jeux. Lors de son événement digital, le Capcom Online Program, on a pu avoir des nouvelles d'Exoprimal, notamment sur son histoire. On apprend que l'action se déroule en 2043 et que le personnage principal se nomme Ace, un soldat qui travaille pour une organisation payée pour repousser les dinosaures qui sont propulsés sur Terre par le biais de portails dimentionnels. D'ailleurs, deux nouveaux dinosaures ont été dévoilés aujourd'hui : le Dilophosaure cracheur de venin et le Carnotaure, une bête massive qui fonce tête baissée dans la mêlée avec ses cornes acérées. C'est surtout sur l'île de Bikitoa que va se passer le jeu, avec des Exocombattants à diriger, sachant que chaque soldat possède sa façon d'aller au combat. On fera bien la différence entre Skywave qui est un exosquelette de soutien capable de voler, mais aussi de soigner ses alliés et d'obstruer la vision et les mouvements des adversaires. Il y a aussi Murasame, inspiré des samouraïs, qui est capable de se protéger des assauts venant de tous les côtés avant de lancer de puissantes contre-attaques avec son katana, Kiri-Ichimonji.





La sortie d'Exoprimal est attendue pour 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.