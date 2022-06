Exoprimal : du gameplay nerveux avec des dinosaures partout, des nouvelles infos

Exoprimal a lui aussi eu droit à son quart d'heure de gloire lors du Capcom Showcase diffusé cette nuit. Après avoir dévoilé un tout nouveau trailer du jeu, Takuro Hiraoka (le réalisateur du jeu) est revenu sur certains aspects, comme l'Intelligence Artificielle Leviathan qui guide les joueurs via une navigation vocale et une interface en réalité augmentée. Si elle pourra prendre la forme d'un visage d'humanoïde, elle pourra également être incarnée par un drone de surveillance appelé Guetteur. Manifestement, c'est elle qui est à l'origine des hordes de dinosaures que doivent combattre les joueurs dans des simulations de guerre qui se répètent à l'infini. Bien évidemment, Hiraoka-san nous promet que ce n'est qu'en terminant le mode principal que l'on comprendra le pourquoi du comment.D'ailleurs, dans le mode principal d'Exoprimal, deux équipes de cinq joueurs devront s'affronter pour remporter la victoire, l'objectif étant de compléter les objectifs de Leviathan avant l'équipe adverse. Élimination (éliminer des dinosaures spécifiques), Défense VTOL (défendre un avion des dinosaures), Escorte (transporter un cube de données jusqu'à la destination prévue), Assaut Oméga (détruire des cibles avec un puissant marteau), Collecte d'énergie (récupérer l'énergie des ennemis vaincus) ; voilà un exemple des missions que l'on devra accomplir. À noter que si les joueurs devront s'affronter dans la plupart des cas, certaines situations leur démanderont néanmoins de collaborer à dix pour abattre un adversaire commun.On nous précise aussi que dans le mode principal d'Exoprimal, les missions évolueront en fonction de la progression du joueur, ce qui permettra de renouveler l'expérience à chaque partie. Chaque victoire permettra de récupérer tout un tas de récompenses, dont des points d'expérience afin d'augmenter à la fois le niveau de joueur mais aussi d'exosquelette. En parlant d'exosquelette, le trailer diffusé cette nuit a permis d'en découvrir deux nouveaux : Barrage et Vigilant qui sont deux modèles d'assaut. Enfin, Takuro Hiraoka a fait savoir que le jeu ferait l'objet d'une bêta fermée, le but étant bien évidemment de tester le jeu en ligne et de procéder à des améliorations avant le lancement en 2023.Exoprimal est prévu sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC.