Exoprimal : Ryu et Guile seront dans le jeu en version robotisée, le trailer du cross-over

Parmi les innombrables annonces du Summer Game Fest 2023, Capcom n'a pas manqué de faire sensation, avec l'annonce d'un cross-over assez inattendu. Exoprimal et Street Fighter 6 vont fusionner, le temps d'une colaboration. En gros, on pourra retrouver deux personnages de Street Fighter 6 dans Exoprimal, à savoir Ryu et Guile. Les deux protagonistes apparaitront sous la forme de robots déterminés, avec des yeux illuminés. L'idée est en effet de proposer des skins d'exosquelettes aux couleurs de certains combattants du jeu de baston, en imaginant que d'autres personnes apparaitront sans doute plus tard. Mieuxc, on peut aussi imaginer d'autres cross-over avec des licences du groupe, notamment Resident Evil ou bien encore Monster Hunter, une licence qui s'y prête bien.



La sortie d'Exoprimal est attendue pour le 14 juillet 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, tout comme Ryu et Guile en version robotisée.