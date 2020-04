Epic Games Store : découvrez les prochains jeux gratuits, un classique de l'horreur dans le tas

La générosité (et sa volonté à écraser la concurrence de force) d'Epic Games est indéniable et, sans jamais faillir, la firme vient tout juste d'annoncer les jeux qui seront offerts la semaine prochaine sur sa célèbre plateforme, l'Epic Games Store. Et le géant américain a vu juste en proposant deux perles très différentes l'une de l'autre : la première est Crashlands, un Action-RPG très complet sorti en 2016, particulièrement bien construit et développé par Butterscotch Shenanigans. Certains ont tendance à dire qu'il est sous-côté et avec une moyenne de 93 sur Metacritic (pour sa version iOS, tout du moins, 78 sur PC), ils ont sans doute raison.Le second jeu n'est autre qu'Amnesia : The Dark Descent, conçu par Frictional Games et sorti lui en 2010. Ici, on touche à la fine fleur de l'horreur avec cette aventure stressante à souhait, plaçant le joueur dans la peau de Daniel, un homme livré à lui-même dans un château mystérieux et hanté. Particulièrement basé sur les énigmes et la gestion du stress, le studio suédois a livré ici une bien belle pointure qui s'était d'ailleurs vu remasterisée sur consoles en 2016. Notons qu'un nouvel opus, Amnesia Rebirth, a été annoncé il y a peu avec un premier trailer oppressant Bon jeu, les amis... et restez chez vous.