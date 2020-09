Electronic Arts : Origin va bientôt changer de nom

Electronic Arts est en plein renouvellement de son image de marque, ce qui passe par un coup de frais apporté aux noms des différents services. Après avoir renommé EA Access et EA Origin en EA Play, c'est Origin qui est visé. Selon nos confrères de gamesindustry qui ont pu échanger avec Mike Blank (vice président de la croissance stratégique), la plateforme PC va donc devenir "EA Desktop App" afin de souligner les changements qui vont y être apportés. Ces derniers incluent une interface épurée, plus simple, demandant moins de clics pour réaliser les opérations les plus courantes, et avec un focus apporté aux interactions sociales entre joueurs. Reste à savoir quand ces changements seront déployés.