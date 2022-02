Elden Ring : un dernier trailer, celui de lancement, qui en met plein la vue

Quelques jours seulement après nous avoir gratifié d'un trailer de gameplay approfondi de plus de 6 minutes à propos d'Elden Ring, Bandai Namco Entertainment nous livre dès à présent le trailer de lancement pour ce jeu pour le moins attendu. Véritable condensé de ce qui le studio FromSoftware nous livre depuis maintenant plusieurs années, Elden Ring a cette ambition de partir vers des contrées plus vastes de l'Entre-Terre, avec une structure de monde ouvert, des monstres toujours plus imposants à aller tuer ( quitte à recycler ce qui a déjà été fait dans Dark Souls 3 ), et un challenge toujours plus accrue. Ce trailer final réunit tous les ingrédients pour nous plonger une dernière fois dans cet univers de dark heroic-fantasy, à la direction artistique délicieuse, pleine de promesses, sans oublier ce gameplay si exigeant. La sortie de Elden Ring est attendue pour le 25 février prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.