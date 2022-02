Elden Ring recycle beaucoup ses assets et ses animations de Dark Souls 3, la preuve en vidéos

Nous sommes à quelques jours de la sortie d'Elden Ring sur PC et consoles et du côté de FromSoftware, on commence à avertir les joueurs d'éviter de spoiler l'intrigue du jeu pour garder l'expérience intacte au plus grand nombre. Nouveau titre des créateurs de Dark Souls, Elden Ring n'en reste pas moins une nouvelle licence, ambitieuse, développée conjointement avec George R. R. Martin (à qui l'on doit Game of Thrones) et qui marque l'arrivée du studio japonais dans le monde de l'open world. Depuis plusieurs mois, le jeu a révélé une partie du monde de l'Entre-Terre, à travers une bêta-fermée, mais aussi des sessions de previews organisées par Bandai Namco Entertainment. L'occasion pour certains d'apprécier les nouveautés apportées par cet univers plus vaste et ce gameplay plus ouvert. Pour d'autres personnes ce fut aussi le moment de constater pas mal de similitudes entre d'anciens jeux de FromSoftware et ce Elden Ring, notamment dans le recyclage de ses animations et quelques uns de son bestiaire.Et il est vrai que depuis quelques jours, les comparaisons entre Dark Souls 3 et Elden Ring en matière de recyclage d'assets se multiplient sur YouTube. S'il est assez fréquent que des studios réutilisent des éléments qui ont déjà servis sur d'anciens de leurs titres, pour Elden Ring, les ressemblances sont quand même frappantes. Pour un jeu qui se veut inédit et se doit de proposer un univers totalement nouveau, ça peut sonner comme une redite, surtout que certains ennemis sont ni plus ni moins que des copiés-collés, aussi bien dans leur design que dans leur animations et patterns. C'est le cas du crabe géant, des squelettes et du personnage central également. Ubisoft s'était déjà fait attraper la main dans le sac en recyclant ses Far Cry, c'est aussi le cas pour FromSoftware, qui a sans doute cacher bien d'autres choses pour nous sortir un jeu aussi rapidement...